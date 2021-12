Remake de 'Entrevista com o Vampiro' pode ter Jared Leto no papel de Lestat

Depois de mostrar que irá encabeçar a nova versão de 'Entrevista com O Vampiro', o roteirista e também diretor Josh Boone, de 'A Culpa é das Estrelas', fez um post em sua conta do Twitter, deixando parecer que na refilmagem do clássico teria escolhido o ator Jared Leto para o elenco.

Na versão original de 1994 do texto de Anne Rice, o papel foi de Tom Cruise, que tinha a seu lado os outros astros Brad Pitt e Kirsten Dunst.

Em outro post, Boone havia colocado a imagem da capa do roteiro do filme, que traz o nome de Jill Killington assinando junto com ele o roteiro. Agora é aguardar para saber se Boone será também o diretor do filme, informação que ainda está incerta.

adblock ativo