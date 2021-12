Após 30 anos do lançamento do original, a nova versão do clássico Cemitério Maldito, de 1989, baseado no romance de terror de Stephen King deve chegar aos cinemas. A primeira versão do filme foi dirigido por Mary Lambert e roteirizado pelo próprio escritor. Dessa vez, o roteiro fica por conta de Jeff Buhler e a direção por Dennis Widmyer e Kevin Kolsch. Em 1992, Cemitério Maldito ganhou uma sequência, entretanto, o filme foi um fracasso comercial e de crítica.

A nova versão do longa deve estrear em 4 de abril de 2019 e conta a história do Dr. Louis Creed (Jason Clarke), que, depois de mudar com sua esposa Rachel (Amy Seimetz) e seus dois filhos de Boston para a área rural do Maine, descobre um misterioso cemitério escondido dentro do bosque próximo à nova casa da família. Quando uma tragédia acontece, Louis pede ajuda ao seu estranho vizinho Jud Crandall (John Lithgow), dando início a uma reação em cadeia perigosa que liberta um mal imprevisível com consequências horripilantes.

Confira o trailer da nova versão do filme divulgado pela Paramount Pictures :

Igor Andrade | A TARDE BA Remake de ‘Cemitério Maldito’ ganha trailer; Confira

