Remake de "Ben-Hur" com Rodrigo Santoro começa a ser filmado

As filmagens do remake de "Ben-Hur", protagonizado por Jack Huston e Morgan Freeman, e com Rodrigo Santoro no elenco, já começaram na Itália, segundo anunciaram as produtoras Metro-Goldwyn-Mayer e Paramount Pictures em comunicado.

"Não é possível imaginar um lugar mais perfeito para filmar esse épico filme que a Itália", declarou Timur Bekmambetov, diretor da filme, que se passará nas cidades de Roma e Matera e conta com um orçamento aproximado de 160 milhões de euros.

Com roteiro de Keith Clarke ("Caminho da Liberdade"), revisado por John Ridley ("12 Anos de Escravidão"), o filme se baseia na obra de Lew Wallace, "Ben-Hur", publicada em 1880.

Charlton Heston protagonizou em 1959 a adaptação cinematográfica mais famosa, em seu papel mais lembrado, o de um aristocrata judeu que sofre a traição de um amigo romano. O filme conquistou 11 premiações no Oscar, número ainda não superado e apenas igualado por "Titanic" e "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei".

Nesta nova versão, o papel de Ben Hur será interpretado pelo ator britânico Jack Huston, da série "Boardwalk Empire", enquanto Freeman dará vida a Ildarin, o homem que ensina o protagonista a se tornar um campeão das corridas de bigas.

Segundo o comunicado das produtoras, o filme, que chegará aos cinemas no dia 26 de fevereiro de 2016, "retorna ao coração do romance de Wallace, focando na natureza da fé".

A história gira em torno de um nobre injustamente acusado que sobrevive a anos de escravidão para se vingar de seu melhor amigo, que o traiu. Ambos terão que escolher entre o castigo ou o perdão.

