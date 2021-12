O estúdio STX Entertainment lançou nesta terça-feira, 30, o primeiro trailer do remake do filme argentino "O segredo de seus olhos", chamado "Secret in Their Eyes", dirigido por Billy Ray e protagonizado por Chiwetel Ejiofor, Julia Roberts e Nicole Kidman.

O filme, que chegará às salas americanas em 23 de outubro, é "um thriller intenso e poderoso" sobre um grupo de investigadores do FBI que trabalham no brutal assassinato de uma jovem, explicou a companhia.

Agência EFE Remake americano de "O segredo de seus olhos" ganha trailer

Um deles descobre uma nova pista após 13 anos se dedicando obsessivamente ao caso durante todo esse tempo.

"O segredo de seus olhos", filme de Juan José Campanella baseado na romance de Eduardo Sacheri, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010.

O filme narra a resolução de um crime que aconteceu 25 anos antes, mas a reabertura do caso abre também as feridas causadas pela investigação. "Quero tentar fazer o filme que Anthony Minghella teria feito a partir deste material. Ou Alan J. Pakula", disse Ray há cinco anos, quando foi divulgado que faria a nova versão.

"Sei que isso é pôr uma meta muito alta, mas é o único motivo pelo qual entro em um projeto assim", acrescentou. O remake é produzido por Mark Johnson, de "Rain Man" (1988) e da série "Breaking Bad".

adblock ativo