Relatos Selvagens reúne episódios de descontrole

Estreia nesta quinta-feira, 23, nas principais salas de Salvador e de todo o País, o argentino Relatos Selvagens, filme que abriu a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no último dia 15. A 38ª edição do evento segue até dia 29 e traz na sua grade 11 filmes do país vizinho, a grande maioria em regime de coprodução, como é o caso de Relatos.

Dirigido e roteirizado por Damián Szifrón, o longa tem produção assinada pela espanhola El Deseo, dos irmãos Almodóvar, e pela argentina Kramer & Sigman. O longa estreou em setembro em 228 salas de seu país e já bateu os 2,5 milhões de espectadores.



O filme está organizado em uma estrutura composta por seis curtas nos quais a perda do limite, a fúria e o desejo de vingança são a resposta a eventos cotidianos. Para o diretor, o tema central é o prazer de perder o controle diante de situações- limite. "Tem a ver também com defender-se", diz.



Logo no primeiro episódio, o mais curto de todos, e que antecede os créditos, o espectador é surpreendido pelo rumo dos acontecimentos. Surge em sua cabeça, pela primeira vez, perguntas como: "O que mais poderá acontecer? Onde isso vai dar?", e que vão ser uma constante ao longo de cada um dos curtas.



A falta de limites entre dois motoristas que se cruzam em uma autopista, o pragmatismo de uma cozinheira ao tomar uma decisão sobre o destino de um cliente indesejado, a virada que uma multa causa na vida de um engenheiro especialista em implosão (vivido pelo ator ícone do país vizinho, Ricardo Darín), a crueza das relações de poder, onde todos têm um preço e tudo pode ser comprado, e a descoberta de uma informação durante uma cerimônia de casamento servem de mote para cada uma das histórias.



Ingredientes como tensão, suspense, identificação, humor e a mudança de pontos de vista (de vítima da situação a dono dela, no caso do penúltimo episódio) reforçam o tom clássico das narrativas.



Currículo



As diferentes histórias são contadas em um ritmo que prende a atenção do espectador. Esse pode ser um indício da influência do currículo de Szifrón. Embora Relatos Selvagens seja o seu terceiro longa, o diretor é bastante conhecido em seu país pela criação e roteiros das séries de TV Los Simuladores (2008) e Hermanos y Detectives (2007-2009), ambas de muito sucesso.



Em entrevista ao A TARDE, o diretor argentino revelou que o filme nasceu meio sem querer. Ele estava escrevendo contos - já havia terminado quatro deles - quando se deu conta que tinham em mãos um material com uma unidade temática. O projeto cresceu e ele enviou o roteiro para nada mais nada menos que Pedro Almodovár, que estava esperando um projeto seu. E é com satisfação, aquela das pessoas com talento, que também contam com a sorte, que Szifron narra a história.



Pedro e seu irmão Augustín, produtor, assistiram à sua película anterior, Tempo Valente, e gostaram muito. Eles o contataram e Augustín esteve em Buenos Aires para um encontro. "Nesse dia, me disse que quando eu tivesse uma película nova, eu deveria procurá-los". Assim o fez.



Na entrevista, o diretor estava acompanhado da atriz Érica Rivas, que protagoniza a noiva do último episódio. Ela conta que na Argentina tem sido surpreendida pelas reações de espectadoras na rua. "Elas me cumprimentam e dizem ter ficado felizes com o que eu fiz", revela, empolgada.



Seu personagem Romi, a noiva da festa de casamento, dá vazão ao que muitas mulheres gostariam de fazer. Como diz o diretor Damián Szifrón ao comentar o episódio que fecha o filme: "No selvagem há coisas boas também". Vale conferir.

