Rei Arthur: A Lenda da Espada ganha trailer; confira

"Rei Arthur - A Lenda da Espada", nova versão do clássico de Rei Arthur, agora dirigido por Guy Ritchie, ganhou um novo trailer nesta segunda-feira, 20. O vídeo é embalado pela canção "Babe I'm Gonna Leave You", do Led Zeppelin. Confira abaixo:

O filme é protagonizado por Charlie Hunnam. Na trama, Arthur é um jovem das ruas que controla os becos de Londonium e desconhece sua predestinação até o momento em que entra em contato pela primeira vez com a Excalibur. Desafiado pela espada, ele precisa tomar difíceis decisões, enfrentar seus demônios e aprender a dominar o poder que possui para conseguir, enfim, unir seu povo e partir para a luta contra o tirano Vortigern, que destruiu sua família. A estreia está marcada para 18 de maio.

