Regina Casé pode ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz

O longa nacional "Que Horas Ela Volta?" pode render a Regina Casé uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. A aposta é do site norte-americano Indiewire, um dos mais respeitados sobre assuntos de cinema.

A publicação também acredita que o filme de Anna Muylaert está entre os cinco que irão disputar o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro em 2016.

Na semana passada, o Ministério da Cultura divulgou o nome de "Que Horas Ela Volta?" como representante do Brasil na disputa por uma das vagas. Mas, para ter certeza disso, será preciso aguardar um pouco. A lista completa com todos os nomes que vão disputar o prêmio será divulgada no dia 14 de janeiro.



A cerimônia de entrega do Oscar acontece no dia 28 de fevereiro do ano que vem.

Até lá, vale lembrar que "Que Horas Ela Volta?" já andou agradando a crítica e fazendo sucesso no exterior. O longa, uma coprodução da Globo Filmes e da Gullane, ganhou o prêmio de Melhor Atriz para Regina Casé e Camila Márdila, no Festival de Sundance, nos Estados Unidos. Além disso, arrebatou o trófeu de Melhor Filme do Público, no Festival de Berlim, na Alemanha; o troféu Associação Peruana de Comunicadores (APC), no Festival de Cine de Lima, no Peru; e o Prêmio de Público, no Festival World Cinema de Amsterdam, na Holanda.



Assista ao trailer oficial de "Que Horas Ela Volta?":

Da Redação

