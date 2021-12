Reese Witherspoon viverá princesa da Disney

Reese Witherspoon viverá protagonista de novo filme da Disney. Happily Ever After conta a história de um casal de contos de fadas que tem dificuldades com o casamento. É a história de 10 anos depois do "viveram felizes para sempre". De acordo com o site O fuxico, o roteiro do filme foi escrito por Nahnatchka Khan, que escreveu a comédia American Dad.

