Reese Witherspoon será fada Sininho em novo filme

A atriz Reese Witherspoon será protagonista e produtora de "Tink", o filme com atores reais da fada Sininho, um dos personagens secundários mais recordados do clássico "Peter Pan", informou nesta quinta-feira, 21, o site especializado americano "The Hollywood Reporter".

Victoria Strouse, roteirista de "Procurando Dory" - a sequência de "Procurando Nemo" -, será a encarregada de dar forma a essa nova história que, por enquanto, não tem diretor.

O filme será produzido pela própria Witherspoon e por Bruna Papandrea, sua sócia na empresa Pacific Standard.

Segundo o "The Hollywood Reporter", o conceito da história será similar ao de "Malévola", filme com o qual a Disney desenvolveu um dos personagens mais conhecidos de "A Bela Adormecida". A ideia é que "Tink", assim como "Malévola" conte a história ainda não conhecida sobre Sininho.

Sininho, a fada que acompanhou Peter Pan em suas aventuras na Terra do Nunca, fez sua primeira aparição no clássico da Disney de 1953 e se transformou em um dos símbolos da companhia.

O próximo projeto de Witherspoon, que acaba de estrear a comédia "Belas e Perseguidas" com a colombiana Sofia Vergara, é o drama "Pale Blue Dot", para o estúdio Fox Searchlight.

