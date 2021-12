Rede de cinemas exibe 2ª temporada de filmes clássicos

Depois de "Bonequinha de Luxo", "Pulp Fiction", "Grease", entre outros filmes, o Cinemark já prepara a segunda temporada de "Clássicos Cinemark". A partir do dia 19 de julho, sábado, a rede continua com programação exclusiva dedicada a obras consagradas do cinema.

Tendo início com o longa "O Poderoso Chefão", de Francis Ford Coppola, a temporada ainda exibe "Forrest Gump - O Contador de Histórias", "Império do Sol", "História Sem Fim", "Quanto Mais Quente Melhor" e "Lawrence da Arábia". Cada um deles será exibido três vezes ao longo de uma semana (sábado, domingo e quarta-feira).

O projeto, que começou em maio deste ano, estará presente em 17 capitais brasileiras. Em Salvador, o Cinemark está situado no Salvador Shopping, na avenida Tancredo Neves, e, a um valor de R$ 14 (inteira), os ingressos podem ser comprados na bilheteria do cinema ou no site da rede.

