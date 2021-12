A rede de cinemas UCI Orient antecipou as vendas do filme "Os Mercenários 3", com estreia prevista para o dia 21 de agosto, no Brasil. Em Salvador, a história será exibida nas salas da rede dos shoppings Paralela, Iguatemi e Barra. Os valores variam de R$ 8 a R$ 49 (inteira).

Os Mercenários 3

No passado, o grupo "Os Mercenários" foi fundado por Conrad Stonebanks (Mel Gibson) e Barney Ross (Sylvester Stallone). Conrad se tornou um comerciante de armas inescrupuloso e, por conta das suas atividades ilegais, Barney foi obrigado a matá-lo. Contudo, Conrad sobrevive e volta, anos depois, para se vingar do antigo colega.

Assista ao trailer:

Da Redação Rede de cinemas antecipa venda do filme "Os Mercenários 3"

adblock ativo