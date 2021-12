O show "Ed Sheeran: Jumpers for Goalposts", gravado no Wembley Stadium, em Londres, vai ser exibido nos dias 22 e 24 de outubro no Cinemark do Salvador Shopping. Os ingressos para a pré-venda começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede Cinemark ou nas bilheterias. Os valores são R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no valor do ingresso.

Da redação Rede de cinema exibe show de Ed Sheeran

adblock ativo