Rede Cinemark inaugura sala com tecnologia XD

A rede de cinemas Cinemark inaugurou a nova sala XD (Extreme Digital Cinema), que conta com uma tela maior do que as convencionais, ocupando toda a parede, do teto ao chão. A sala, localizada no Salvador Shopping, é a décima oitava da rede a receber a tecnologia.

Além do tamanho da tela e da iluminação que permite maior definição de cor, contraste, brilho e nitidez, a sonorização conta com 50 mil watts de potência, contra o limite de 12 mil de uma sala comum.

A sala XD chega a Salvador quatro anos após seu lançamento mundial, no Estados Unidos. A primeira cidade a receber a inovação foi Plano, no estado americano do Texas.

