Rede Cinemark exibe filmes nacionais por R$ 3 na segunda

Os amantes dos filmes brasileiros podem ver ou rever películas de variadas estéticas pagando somente R$ 3. É que a Rede Cinemark promove, apenas hoje, um dia exclusivamente dedicado ao cinema nacional.



Trata-se do Projeta Brasil - projeto pioneiro criado pela Cinemark que, em sua 14ª edição, exibirá as melhores produções do cinema nacional estreadas entre novembro de 2012 e outubro de 2013. Serão ao todo 29 produções distribuídas em 500 salas da Rede, espalhadas por 63 complexos da empresa no Brasil.



"O projeto nasceu há 14 anos com o objetivo de aproximar o público do cinema brasileiro. mês . Concentramos em um único dia as melhores produções do último ano ", afirma Maricy Leal, porta-voz da Rede Cinemark.

Incentivo - Ela enfatiza que "o bacana é que a Rede reverte toda a arrecadação para outras iniciativas de incentivo à indústria, como premiações em festivais e projetos de recuperação de acervos".Acrescenta, também, que as edições anteriores do Projeta Brasil já atraíram aos cinemas quase dois milhões de espectadores.

Entre os filmes que podem ser vistos, somente hoje, estão De Pernas pro Ar 2, de Roberto Santucci; Colegas, de Marcelo Galvão; Somos Tão Jovens, de Antonio Carlos da Fontoura; Giovanni Improtta, de José Wilker; Mato Sem Cachorro, de Pedro Amorim; Flores Raras, de Bruno Barreto e Minha Mãe é uma Peça, de André Pellenz.



Não ficam de fora, entre outros que serão exibidos, Elena, de Petra Costa; Angie, de Márcio Garcia; Jorge Mautner - O Filho do Holocausto, de Pedro Bial e Heitor D'Alincourt; O Renascimento do Parto, de Eduardo Chauvet; Cine Holliúdy, de Halder Gomes; Serra Pelada, de Heitor Dhalia e Meu Passado Me Condena, de Júlia Rezende.



É da Rede Cinemark a primeira sala de cinema em 3D da América do Sul, no Shopping Eldorado, em São Paulo, que segue o padrão exigido pelos grandes estúdios americanos.

adblock ativo