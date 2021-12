O curta-metragem infantil em animação 3D full HD Amigos Biomar é a mais nova ferramenta de orientação da Rede Biomar, que reúne projetos de proteção da vida marinha com apoio da Petrobras. O filme alerta pessoas para ficarem atentas à importância da preservação do meio ambiente.

Na história, Jubarte, uma baleia macho que passeia cantarolando por algum arquipélago na costa do Brasil, ensaia o canto e aprecia o comportamento dos animais na natureza. Até que o personagem Barquinho Trapalhão interfere na cantoria e ameaça a harmonia do local.

Final feliz

Jubarte, então, arrisca-se além dos próprios limites, fazendo de tudo para proteger os amigos dos perigos que se sucedem. Ao final, o Barquinho Trapalhão se conscientiza e muda. A animação é baseada nos animais protegidos por projetos de conservação, como Baleia Jubarte, Albatroz, Recife de Coral, Golfinho Rotador e Tartaruga Marinha.

O curta-metragem aborda de forma divertida as principais ameaças à conservação da naturesza marinha, ao som de uma trilha sonora especialmente produzida para o filme. De acordo com Enrico Marcovaldi, coordenador de comunicação do Instituto Baleia Jubarte, já é possível observar as baleias, além da região de Praia do Forte, em outras localidades onde existe observação.

"Há observação na região de Morro de São Paulo, Barra Grande e Itacaré", conta o ambientalista.

Confira o curta:

Roseli Servilha Rede Biomar lança filme para conscientização ambiental

adblock ativo