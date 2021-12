Rapper do Racionais MC's revela que grupo planeja filme

Com quase 30 anos de carreira, o Racionais MC's planeja lançar um filme contando a história do grupo. A revelação veio durante uma entrevista do rapper Edi Rock para o programa "Histórias do Rap Nacional" (TV Gazeta).

"Já temos o projeto [de um filme]. Está nos bastidores. Estamos bolando. Vamos fazer o roteiro ainda e estamos em negociações", disse o MC ao apresentador Ronald Rios.

Além disso, Edi também informou que está nos planos do grupo o lançamento de um DVD de comemoração de 25 anos de lançamento do primeiro disco.

