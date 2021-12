Ralé é uma ode a todas as liberdades

De musa do Cinema Novo e estrela do Cinema Marginal, a trajetória da baiana Helena Ignez confunde-se com grande parte da história do cinema brasileiro. Ainda em plena atividade, nas telas e no teatro, ela tem investido na carreira de diretora. Lançou essa semana nas salas comerciais Ralé, livremente inspirado na peça de Máximo Gorki.

Mas não espere similaridades e linearidades. Cria e aprendiz da verve irreverente e despojada de Rogério Sganzerla - que completaria 70 anos no último 4 de maio -, Ignez faz de seu filme um sopro de libertação, tanto narrativa quanto pessoal.

Há um fio de história aí: o Barão (interpretado por Ney Matogrosso) vive numa fazenda onde funda uma espécie de seita ritualística baseada no uso da ayahuasca. Ao mesmo tempo, está prestes a selar um casamento com seu companheiro.

A favor das liberdades

Há uma grande quantidade de personagens que povoam esse ambiente. Eles estão rodando um filme no local. Ralé busca na metalinguagem e na fragmentação a força da construção narrativa que evoca o cinema marginal, mas sem copiá-lo.

Desse emaranhado de situações, o filme abraça os direitos das mulheres, gays e trans, índios e pobres, dos excluídos que fazem a arte. Não é à toa que a própria Helena Ignez interpreta uma xamã que traz o conhecimento do chá da ayahuasca. Ralé se abre para a possibilidade da cura, da purificação, pela partilha do amor coletivo.

Há também uma peça dentro do filme em que Djin Sganzerla vive a atriz que ensaia essa montagem, compondo o filme cenas de sua vida cotidiana. São imagens que revelam o passar do tempo, a vida pura e simples. Ralé também é essa meditação sobre a vida comum. Um filme ímpar do cinema nacional recente.

adblock ativo