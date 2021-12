"Que Horas ela Volta?" lidera indicações em premiação

Com 14 indicações, o longa metragem "Que Horas Ela Volta?", de Ana Muylaert, lidera a lista de indicados à 15ª Edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2016, divulgado nesta quinta-feira, 1º.

"Chatô, o Rei do Brasil", que demorou quase 20 anos para ser lançado, tem 12 indicações, e "Casa Grande", de Fellipe Gamarano Barbosa, 11. A premiação, que acontece no dia 4 de outubro (terça-feira), a partir das 20h, no Theatro Municipal, tem a apuração da PwC.

Oito filmes concorrem ao prêmio de Melhor longa-metragem de ficção: "A história de eternidade", "Ausência", "Califórnia", "Casa Grande", "Chatô - O rei do Brasil", "Que horas ela volta?", "Sangue Azul" e "Tudo que aprendemos juntos".

Para estatueta de Melhor direção concorrem Anna Muylaert, com "Que horas ela volta?", Camilo Cavalcanti, com "A história da eternidade", Chico Teixeira, por "Ausência", Daniel Filho, com "Sorria, você esta sendo filmado", Eduardo Coutinho, por "Últimas conversas", Erik Rocha, com "Campo de jogo"e Felipe Gamarano Barbosa, por "Casa Grande".

A disputa estará aberta para o voto popular a partir do dia 9 de setembro até o dia da premiação, no qual o público vai poder eleger através do site (www.academiabrasileiradecinema.com.br), os vencedores das categorias "Melhor longa-metragem ficção", "Melhor longa-metragem documentário" e "Melhor longa-metragem estrangeiro".

