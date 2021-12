"Que Horas Ela Volta?" concorre no Critics' Choice Awards

O filme "Que Horas Ela Volta?" está na disputa da categoria de melhor filme estrangeiro na 21ª edição do Critics' Choice Awards. Junto com ele, concorrem o chinês "A Assassina", o austríaco "Boa Noite, Mamãe", o francês "Cinco Graças" e o húngaro "O Filho de Saul".

A premiação, que é a terceira mais relevante do cinema americano, depois do Oscar e do Globo de Ouro, acontecerá no dia 17 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Estrelado por Regina Casé e dirigido por Anna Muylaert, o longa mostra a história de Val, uma empregada doméstica que mora com seus patrões. Sua condição e seus direitos começam a ser questionados pela filha Jéssica (Camila Mardila), que deixa o Nordeste e vai morar com a mãe em São Paulo para poder prestar vestibular.

"Que Horas Ela Volta?" ainda foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na mesma categoria no Oscar 2016, mas a lista de concorrentes ainda não foi divulgada.

