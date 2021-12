"Quartas Baianas" volta com duas sessões em setembro

O projeto Quarta Baianas, que atua na promoção, resgate e valorização da produção audiovisual da Bahia, retorna em duas sessões neste mês, nesta quinta-feira, 11, e dia 24, às 19 horas, na Sala Walter da Silveira, com entrada gratuita.



Nesta quinta, três obras biográficas fazem a programação como "Calasans Neto, Mestre da Vida e da Arte" (1987), "O Alquimista do Som" (1978) e "O Bruxo Bel Borba" (2001). Já no dia 24, será a vez de "Arte de Rua" (2004), "A Bahia de Sergio Rabinovitz" (2007) e "Hansen Bahia" (2002).

