O filme As Branquelas é um verdadeiro fenômeno. Lançado em 2004, tem uma verdadeira legião de fãs - e é exibida quase diariamente nas tevês por assinatura. Agora uma sequência pode ser feita pelos mesmos criadores do primeiro filme: os irmãos Wayans. Marlon publicou no Instagram, neste domingo, 28, que se a foto com um possível poster da sequência chegasse a 300 mil likes, o segundo filme poderia acontecer. E o número já foi atingido, já são mais de 330 mil curtidas, para alegria dos fãs.

Show of hands who wants to see the sequel to this? 300,000 likes and I may make this our next movie A photo posted by Marlon Wayans (@marlonwayans) on Jun 28, 2015 at 1:39am PDT

As Branquelas mostra dois detetives, Marcus (Marlon Wayans) e Kevin Copeland (Shawn Wayans) que precisam se redimir de um fracasso da última missão. Quando um plano para sequestrar as mimadas irmãs Brittany (Maitland Ward) e Tiffany Wilson (Anne Dudek) é descoberto, o caso é entregue aos principais rivais dos irmãos Copeland, os agentes Vincent Gomez (Eddie Velez) e Jack Harper (Lochlyn Munro). Para aumentar ainda mais a humilhação da dupla, eles são escalados para escoltar as jovens mimadas do aeroporto até o local de um evento pelo qual elas esperaram por meses. Porém no trajeto um acidente de carro provoca um verdadeiro desastre: enquanto uma das irmãs arranha o nariz, a outra corta o lábio. Desesperadas, elas se recusam a ir ao evento. É quando,para salvar o emprego, Marcus e Kevin decidem por assumir as identidades das irmãs.

O filme ainda conta com a participação de Terry Crews (o pai de Cris em Todo Mundo Odeia Cris), que interpreta um homem que se apaixona pelos policiais disfarçados - e é responsável pelas partes mais engraçadas do filme.

Da redação Público ajuda a realizar a sequência de As Branquelas

adblock ativo