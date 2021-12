Próximo "Capitão América" será mais sombrio, afirma Scarlet

O próximo filme de "Capitão América" será mais sombrio do que os longas anteriores de super-heróis da Marvel, admitiu a atriz norte-americana Scarlett Johansson.

A estrela de Hollywood aparecerá novamente no papel de Viúva Negra no filme "Capitão América: Guerra Civil", que deve ser lançado em 2016, com os atores Chris Evans e Robert Downey Jr. Eles também contracenam juntos no elenco "Vingadores".

"Eu não posso dar muitos detalhes", disse Scarlett à Reuters na estreia europeia de "Vingadores 2: Era de Ultron", em Londres, na noite de terça-feira (21).

"À medida que o foco desses filmes fica cada vez maior e o perigo também, de fato, o filme tem um tom mais sombrio e eu acho que isso está de acordo com a vontade dos fãs", acrescentou.

Scarlett esteve entre as grandes estrelas na estreia da sequência da franquia de "Vingadores", atraindo centenas de fãs exaltados, alguns deles vestidos como seus heróis favoritos dos quadrinhos.

Junto a Scarlett, os atores Downey Jr. (que interpreta Tony Stark em "Homem de Ferro"), Chris Hemsworth (Thor), Evans (Capitão América) e Mark Ruffalo (Hulk) também estavam presentes.

"Os Vingadores" foi o filme que mais rapidamente ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria quando foi lançado em 2012.

