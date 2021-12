Protagonistas são os pontos fortes de Estrelas Além do Tempo

Um grande filme, além de ótimos roteiro e diretor, deve ter um elenco carismático e afinado. Estrelas Além do Tempo reuniu um trio de protagonistas, formado por Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae, e o que se vê na tela é um longa-metragem que mostra a força das mulheres, com pitadas de humor e drama.

Não à toa, o filme recebeu o prêmio de Melhor Elenco no SAG Awards, o sindicato dos atores, e concorre a três Oscars: Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante (Octavia Spencer, que é fantástica) e Melhor Roteiro Adaptado.

Racismo e machismo

A trama nos transporta para os Estados Unidos na década de 1960, onde conhecemos Katherine Johnson (Taraji), Dorothy Vaughn (Spencer) e Mary Jackson (Monae, cantora que surpreende em seu primeiro filme).

A partir daí, acompanhamos como cada uma delas, afro-americanas, enfrenta o racismo e o machismo - até dos próprios companheiros - para se tornarem peças fundamentais na viagem do primeiro americano ao espaço, no tempo em que os negros ainda andavam no fundo do ônibus e tinham banheiros e bebedouros exclusivos.

Um dos méritos do roteiro, escrito por Theodore Melfi, que também dirige o longa, é não apenas mostrar os horrores do racismo, mas exaltar a força e a coragem daquelas mulheres negras que mudaram os Estados Unidos - tema mais do que atual quando se tem como presidente Donald Trump.

O filme ainda tem Kevin Costner, muito bem como o chefe da Nasa Al Harrison, e Kirsten Dust como a secretária Vivian Mitchell. Pena que o longa será exibido em poucas salas de cinema de Salvador.

