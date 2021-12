Projeto visa debater machismo através de filmes

Será realizado no dia 12 de julho, às 14h30, o 'CineDebate'. Promovido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), o projeto visa debater assuntos como machismo e violência constitucional.

As sessões serão gratuitas e exibidas na sala Walter da Silveira, do Cinema da Biblioteca Pública do Estado, localizada nos Barris. O primeiro filme será 'Eu Não Sou Um Homem Fácil', da diretora Éléonore Pourriat. No debate estarão a defensora pública e coordenadora da Especializada de Proteção aos Direitos Humanos, Lívia Almeida, a coordenadora do GT Mulheres DPU, defensora pública federal Charlene Borges, e a coordenadora do Grupo de Atuação Especial em Defesa da Mulher (GEDEM), promotora de justiça estadual Lívia Sant'anna Vaz.

A organização do evento é realizada pela defensora Lívia Almeida. "Teremos a oportunidade de refletir de forma lúdica, prazerosa e coletiva", comenta.

Segundo o defensor público geral, Rafson Ximenes, a proposta será uma porta aberta aos que possuem dificuldades em acessar esse tipo de conteúdo. "A população mais pobre sofre alguns tipos de privação. Normalmente falamos da privação do alimento, da saúde e dos mais diversos direitos, mas a gente esquece uma que é tão importante quanto, que é a privação do acesso à cultura, do acesso à arte", comenta.

