Projeto leva cinema a Base Comunitária de Segurança

A exibição do filme Um Sonho Possível, em um telão móvel montado em um caminhão, quebrou a rotina de moradores dos bairros do Nordeste de Amaralina e Vale das Pedrinhas na noite da última quarta-feira, 19.

A inusitada sessão ocorreu em frente à Base Comunitária de Segurança (BCS) do Nordeste, dentro do projeto Cinema Itinerante, parte integrante do programa estadual Mais Família, Menos Drogas.

O filme conta a história de um jovem negro vindo de um lar destruído, ajudado por uma família que acredita no potencial dele como jogador de futebol.

A dona de casa Maria de Jesus, 40, que foi ao local acompanhada do marido, Marcos Vinicius Nascimento, 32, e dos filhos Kamile Yasmim, 5, e Marcos Vinicius, 3, já tinha assistido ao filme. Ela disse que a história de luta e superação do personagem Big Mike retrata a vida de muitos jovens da comunidade.

"Os adolescentes deveriam se espelhar no Big Mike. Ele não desistiu e conseguiu ter uma vida melhor sem recorrer ao crime", disse a dona de casa. "Espero que o projeto retorne ao bairro para exibir um filme para o público infantil", sugeriu Maria.

Alunos

Os alunos do Colégio Estadual Professor Carlos Santana, localizado no Beco da Cultura, próximo à base, também assistiram ao longa-metragem.

O estudante José Alberto Lima, 38, acredita que "se mais pessoas agissem como a família que apoiou Big Mike, o mundo seria melhor".

Para o comandante da BCS do Nordeste, capitão Élder Figueiredo, ações como as do Cinema Itinerante aproximam a comunidade da PM: "Os moradores percebem que a polícia é parceira e que não está aqui apenas para reprimir a violência, mas também para ajudá-los a crescer", opinião compartilhada pelo subcomandante, tenente Miguel Matheó.

