Projeto CineMaterna retorna com comédia em cinema na Paralela

O CineMaterna, projeto que conta com sessões especiais de cinema para mães com bebês de até um ano e meio, está marcado para estrear nesta quarta-feira, 25, no Shopping Paralela, em Salvador. As primeiras 20 mães que chegarem com os bebês terão acesso gratuito.

A primeira sessão está marcada para acontecer às 13h30 e terá exibição do filme “A Comédia Divina”. O projeto deve continuar com sessões mensais.

A iniciativa foi preparada para proporcionar conforto e facilidades para mães e bebês, com som do filme e ar condicionado suaves, sala levemente iluminada e tapete emborrachado para os nenéns que já andam ou engatinham.

Há também trocadores dentro da sala de exibição, equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente –, bem como um ‘estacionamento’ de carrinhos de bebês. Na ocasião, algumas voluntárias irão recepcionar o público e ajudarão em caso de necessidade.

É possível acompanhar a programação das próximas sessões do CineMaterna pelo site do projeto.

