Projeto Cinema na Praça lançará documentário sobre Iemanjá

O dia de Iemanjá (2 de fevereiro) ainda nem chegou, mas as reverências e homenagens à Rainha do Mar vão começar antes. O projeto Cinema na Praça vai levar, no dia 31 de janeiro, o documentário "Iemanjá – Sabedoria Ecológica do Coração do Brasil", da americana Donna Carole Roberts e da canadense Donna Read para o Pátio da Barroquinha. O filme também será exibido no dia 1º no Largo do Santo Antônio.

A obra, que começou a ser desenvolvida em 2010 e foi finalizada em 2015, conta a história do Candomblé através das vozes das mulheres líderes de comunidades que preservam a tradição ancestral e são engajadas em campanhas sociais e ambientais.

Sustentabilidade ecológica, ética, racismo, intolerância religiosa, respeito são alguns dos temas abordados no documentário. O filme, que já ganhou pré-estreia mundial em Cachoeira (a 110 quilômetros de Salvador), conta com participação de Makota Valdina, Mãe Stella de Oxóssi, Mãe Filhinha de Iemanjá (falecida em 2014), Ekedy Sinha e Dra. Denize Ribeiro e tem narração da atriz Alice Braga.

Além do documentário, nas ocasiões, haverá também uma exposição fotográfica das Deusas da Natureza, do fotógrafo Gerald Lee Hoffman. A obra é composta por 13 fotos impressas, registradas por Hoffman durante as filmagens do documentário, em alumínio branco de alto brilho, no tamanho de 50,8 x 76,2cm. As imagens serão exibidas no formato “pop-up”.

