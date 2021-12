Profissionais do cinema se unem em projeto que prepara a retomada às salas

Exibidores, distribuidores, produtores e parceiros da indústria cinematográfica se reúnem em um movimento chamado #JuntosPeloCinema. O projeto busca preparar e implementar a retomada do cinema no Brasil, ainda sem uma data definida devido a pandemia do novo coronavírus.

Inédita, a ação tem como meta retomar o diálogo entre a experiência da sala de cinema e o público, de agora até o momento de reabertura das salas pelas autoridades, respeitando os protocolos de segurança e bem-estar.

Ao todo, o projeto conta com mais de 200 profissionais do mercado, que trabalham juntos para encontrar formas de oferecer um ambiente de segurança e bem-estar para o público e de preservar milhares de empregos ligados à indústria cinematográfica, do set de filmagem à sala de exibição.

Para a reabertura já está previsto o Festival De Volta Para O Cinema, que dará as boas-vindas para o público às salas. Nele, serão exibidos filmes clássicos, bem como sucessos de bilheteria e crítica nas duas primeiras semanas após o retorno.

adblock ativo