Produtores do filme 'Marighella' cancelam lançamento do filme nos cinemas

Os produtores do filme Marighella, de Wagner Moura, anunciaram nesta quinta-feira, 12, o cancelamento da data de lançamento do longa nos cinemas brasileiros. Em nota divulgada à imprensa, a equipe não dá previsão de uma nova data.

De acordo com a nota, o cancelamento aconteceu por problemas de documentação. "A produtora 02 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema)", escreveram os produtores.

Com Seu Jorge no papel principal, Marighella conta a história do guerrilheiro que lutou contra a ditadura militar brasileira. No elenco também estão Adriana Esteves, Bruno Gagliasso, Jorge Paz, Luiz Carlos Vasconcelos e Humberto Carrão.

