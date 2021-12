Produtora de filmes de James Bond terá estúdio nos EUA

O estúdio de cinema britânico Pinewood Shepperton, considerado a casa dos filmes de James Bond, planeja construir seu primeiro estúdio de cinema, televisão e música nos Estados Unidos, como parte de uma estratégia de expansão internacional lançada em 2009. Dona do maior estúdio de cinema da Europa, a Pinewood disse nesta segunda-feira, 29, que iria instalar o estúdio no sul de Atlanta, Geórgia, em uma joint venture com a River Rock LLC, uma sociedade fiduciária gerida de forma independente pela família Cathy.



A família Cathy é dona da cadeia de restaurantes de frango frito, sediada em Atlanta, Chick-fil-A. Acredita-se que esse seja o seu primeiro investimento em mídia significativo, mas ninguém da Chick-fil-A estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

Atrair a Pinewood é a mais recente vitória para a Geórgia, que tenta se firmar como um dos principais destinos de produções dos EUA. Números mostram que 333 produções foram filmadas no Estado no ano passado, o que representou um aumento de 3,1 bilhões de dólares nos cofres públicos, com filmes recentes incluindo O Voo, X-Men: Primeira Classe, e Velozes e Furiosos 5.



A Pinewood já possui estúdios no Canadá e na Alemanha e está construindo instalações na Malásia e na República Dominicana. No início deste mês, o estúdio assinou uma joint venture com o grupo de mídia chinês Seven Stars, dirigido pelo empresário de mídia Bruno Wu, para expandir seus serviços de produção na China.

"A Geórgia tem incentivos fiscais excelentes e uma grande base de pessoal", afirmou o presidente-executivo da Pinewood, Ivan Dunleavy, em um comunicado. "Com a River's Rock, nós temos um parceiro bem provido de recursos que está empenhado em construir uma instalação de estúdio de primeira classe."

A Pinewood fornecerá os serviços de vendas e marketing. A empresa também possuirá 40 por cento da joint venture, que irá operar sob a marca Pinewood e será chamada Pinewood Atlanta.

O estúdio Pinewood, com sede fora de Londres, foi apelidado a casa de James Bond com a maioria dos 23 filmes do espião britânico 007 filmados lá nos últimos 50 anos, incluindo o sucesso de bilheteria do ano passado Skyfall.

