Produtora baiana representa o Brasil em festival do Chile

O filme de ficção 'Hunt', da produtora baiana Olivas Filmes, está concorrendo na categoria de média-metragem no FanChile, festival internacional dedicado a filmes voltados para o público infanto-juvenil. A Olivas é a única produtora do norte-nordeste do Brasil representando o país na premiação.

'Hunt' é um projeto desenvolvido com recursos da Agência Nacional do Cinema (Ancine/FSA) e Fundação Gregório de Mattos, autarquia da cidade de Salvador, e conta a história de Glauber, um jovem fã de videogame que é convidado para participar de um caça-tesouro, que se passa nas ruas da capital baiana. A obra concorre na categoria voltada para filmes dedicados à toda a família e tem como concorrente produções da Itália, Espanha e Alemanha.

O FanChile tem produções de 23 países do mundo e os premiados são selecionados pelo público. O festival acontece entre os dias 9 e 14 de setembro. Apenas outras duas produtoras brasileiras, uma de Goiânia e outra do Rio de Janeiro, estão na disputa em uma das cinco categorias do FanChile.

"É uma alegria enorme ver o Hunt concorrer a prêmios fora do Brasil", conta Diogo Oliveira, produtor-executivo de "Hunt".

