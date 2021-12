Produtora baiana está entre os finalistas da Expocine20

Com uma mesa formada por mulheres do cinema e audiovisual que a Expocine20 discute a crise do setor nesta quinta-feira, 15. O painel ‘Produção de Conteúdo em Crise’ reúne nomes da cena e tem, entre eles, Vânia Lima, sócia-diretora da Têm Dendê Produções e membro da Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste (Conne), representante da Bahia no evento.

Além dela, estarão no debate: Andrea Barata Ribeiro, da O2 Filmes, Mariza Leão, da Morena Filmes, Carla Esmeralda, da Esmeralda Produções, Viviane Ferreira da Odun Filmes, e a produtora Debora Ivanov. A mesa acontece às 15h15 e é preciso estar inscrito para participar. As inscrições estão abertas no site oficial do evento: https://www.expocine.com.br e custam R$ 150.

A Têm Dendê também teve uma de suas produções, o longa metragem LOBA, selecionado para a fase final de pitchings do evento. Escolhido entre 100 projetos inscritos, o filme será apresentado a produtores e distribuidores nacionais e internacionais de empresas como Disney, Warner Bros, Vitrine Filmes, Paramount, Paris Filmes, Galeria Distribuidora, entre outros, durante o evento.

Levantando questões importantes acerca da legitimidade e representatividade LGBTQIA+, o longa metragem LOBA, conta a história de uma travesti que aos 40 anos decide dar fim à sua realidade de prostituição em Milão, na Itália.

Com roteiro assinado pelo ator e roteirista Luiz Bertazzo, autor de Alice Junior (2019), e produção da Têm Dendê, o filme está em fase de produção e foi um dos projetos selecionados pela produtora no edital Talentos Brasil ano II, proposto nacionalmente pela produtora.

adblock ativo