Produtor de Indiana Jones diz que rumores são ridículos

Frank Marshall, produtor dos quatro filmes da saga "Indiana Jones", tachou de "ridículos" os rumores que circularam nas últimas horas sobre um possível reinício da franquia com Bradley Cooper como protagonista.

"Devido aos ridículos rumores que continuam surgindo, como sonhos impossíveis dos agentes, deixarei de comentar sobre nossos projetos até que tenhamos notícias reais", escreveu Marshall nesta quarta-feira (26) no Twitter.

