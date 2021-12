Produções em línguas co-oficiais da Espanha chegam ao Brasil

A Primeira Mostra de Cinema nas Línguas Co-oficiais da Espanha começou nesta segunda-feira, 10, em São Paulo com a exibição de produções em euskera, catalão e galego.

O evento, organizado pelo Instituto Cervantes de São Paulo, será realizado até a próxima quarta-feira, no auditório da instituição, e reúne cinco filmes produzidos nas outras três línguas oficiais no país, além do castelhano.

O filme catalão "Pa negre" (2010), de Agustí Villaronga, abriu a programação, com um relato sobre as dificuldades da região depois da guerra civil, principalmente nas zonas rurais, contada através da perspectiva de um jovem que, por seus valores morais, se opõe às mentiras do mundo dos adultos.

A primeira noite também incluiu "Obaba" (2005), de Montxo Armendáriz, baseado no romance basco de Bernardo Atxaga.

Serão exibidos na terça-feira o catalão "Petit indi" (2009), de Marc Recha, e o galego "La lengua de las mariposas" (1999), de José Luis Cuerda.

Encerram a mostra, na quarta-feira, "80 egunean", de Jon Garaño e José Mari Goenaga (2010), em euskera. E por último, "Os mortos vão de pressa" (2008), um filme em galego de Ángel de la Cruz.

O Instituto Cervantes, com a primeira mostra no Brasil de cinema de línguas co-oficiais da Espanha, procura dar os primeiros passos para uma aproximação entre os três idiomas e o português, da mesma forma que conseguiu com o castelhano no país.

