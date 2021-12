Produção chilena é a grande vencedora do Cine Ceará

O Cine Ceará fez jus à tão celebrada seleção de ótimos filmes de sua mostra competitiva. O grande vencedor da noite de premiação foi o longa-metragem chileno O Clube, de Pablo Larraín. O filme faz uma abordagem contundente sobre padres com histórico de abuso sexual e que vivem reclusos numa casa à beira-mar.

O tema polêmico ganha tratamento sério e perturbador, sem tentar encontrar respostas fáceis para os conflitos ali estabelecidos. O filme ainda foi laureado como Melhor Roteiro e Ator, este último dividido entre todo o elenco masculino - que de fato defende muito bem seus personagens. Além disso, foi escolhido como melhor longa pelo júri da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

O filme espanhol Loreak, rodado na região basca e falado em idioma local, recebeu o prêmio de Melhor Atriz, para Itziar Ituño, que veio a Fortaleza representar o longa. O prêmio de Melhor Direção foi para o argentino Lisandro Alonso, com seu melancólico Jauja.

Já o documentário Cordilheiras do Mar: A Fúria do Fogo Bárbaro, sobre o apoio polêmico de Glauber Rocha ao presidente militar Ernesto Geisel, recebeu o Prêmio Especial do Júri.

Filme hipnótico

Um dos filmes mais aguardados dessa edição do Cine Ceará, Cavalo Dinheiro, do diretor português Pedro Costa, deixou o público hipnotizado. Com narrativa densa, o longa retrata, de forma quase fantasmagórica, os descaminhos de Ventura, um velho imigrante caboverdiano que vivia no bairro pobre de Fontainhas, ao norte de Lisboa, antes da região ser desalojada.

Entre passado e presente, Ventura parece existir e se mover por um universo sombrio, um misto de realidade e memória, retratado de forma sempre enigmática. O encontro com uma personagem feminina, Vitalina, faz reviver antigas lembranças que se embaralham na mente enfraquecida, mas ativa, de Ventura.

Cavalo Dinheiro acabou levando os prêmios de Direção de Arte, Som e Fotografia. Esse último quesito tem importância fundamental na narrativa. O diretor de fotografia, Leonardo Simões, esteve em Fortaleza e deu uma masterclass abordando o minucioso e genial processo de iluminação do filme.

Curtas

Dentre os curtas-metragens, o vencedor foi o paulista Kyoto. Já o curta baiano Feio, Velho e Ruim, de Marcus Curvelo, do Cual - Coletivo Urgente de Audiovisual, acabou vencendo o prêmio especial do júri. Definido como um filme-selfie, o curta faz uma interessante reflexão sobre a cultura contemporânea da autorrepresentação e da vaidade.

Mas uma das grandes surpresas entre os curtas foi a produção mineira Quintal, de André Novais Oliveira. Ele, que possui outros trabalhos de teor naturalista - utilizando seus próprios pais como atores -, cria agora uma narrativa marcada pelo humor absurdo e nonsense. Recebeu o Prêmio de Roteiro do júri oficial, assim como o prêmio da crítica (Abraccine).

Homenagem

A noite de encerramento também foi marcada pela homenagem ao cineasta brasileiro Cacá Diegues como reconhecimento por sua contribuição ao cinema nacional, ele que começou a dirigir junto com o grupo do Cinema Novo.

Diretor de clássicos como Bye Bye Brasil, Xica da Silva e Ganga Zumba, Diegues subiu contente ao palco. "Eu recebo essa homenagem como um estímulo para continuar a fazer ainda mais filmes", revelou o cineasta.

