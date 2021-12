Procura de brasileiros por filmes nacionais cai 4,4%

O público nas salas de cinema no primeiro trimestre de 2014 cresceu 10% em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando um total de 80,6 milhões de espectadores, mas a procura pelos filmes nacionais caiu 4,4%, segundo informou nesta segunda-feira (25) a Agência Nacional do Cinema (Ancine).

A maioria dos espectadores foi às salas de cinema para assistir filmes estrangeiros, que atraíram 85,8% do público, em relação aos seis primeiros meses de 2013.

Durante o primeiro semestre de 2014 foram exibidos nas salas brasileiras 195 títulos diferentes, dos quais 55 eram de produção nacional e 140 estrangeiros.

O filme nacional de maior arrecadação foi "Até que a Sorte nos Separe 2", comédia de Roberto Santucci, com R$ 33 milhões arrecadados até julho.

A produção americana "Rio 2", do diretor brasileiro Carlos Saldanha, foi o filme de maior bilheteria neste período, com R$ 63 milhões de arrecadação.

