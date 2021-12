Problemas técnicos interrompem o Festival de Brasília

O filme O pobre diabo, do cineasta Rosemberg Cariry, foi interrompido diversas vezes durante a primeira mostra competitiva do Festival de Brasília, na quarta-feira, 18, por problemas técnicos no Cine Brasília. Reaberto semana passada, o Cine ficou dois anos fechado em reforma.

O filme foi interrompido três vezes por falhas no som do formato DCP (Digital Cinema Packege) que já causou falhas em outras edições. Ségio Fidalgo, coordenador do evento, informou ao UOL que alguns cineastas pediram que o formato pudesse ser utilizado. O mesmo problema poderá ocorrer em outras sessões porque o tempo necessário para as reparações pode ser grande.

