Princesa Leia vai voltar em Star Wars Episode VII

Han Solo já estava garantido após a confirmação de Harrison Ford em Star Wars Episode VII. Agora, os fãs estão mais afoitos ainda com mais uma personagem da trilogia original no longa: Princesa Léia, o par romântico do anti-herói, irmã do mocinho Luke Skywalker e filha do vilão Darth Vader.

No Twitter, a atriz Carrie Fisher, que interpreta a personagem, falou sobre o papel que será reprisado depois de 30 anos do último Star Wars da trilogia original, o Retorno de Jedi. "Ela estará em um asilo de velhos intergaláticos. Ela seria exatamente a mesma pessoa de antes, só que mais lenta e sem tanta inclinação para participar de batalhas", disse.

Star Wars: Episódio VII será lançado em 2015 e terá J.J. Abrams como diretor. Agora, falta apenas Mark Hamill, o Luke Skywalker, confirmar a presença para que o trio original retorne ao novo longa.

adblock ativo