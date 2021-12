Primeiras cenas do 'Ó paí, Ó 2' são gravadas na festa de Iemanjá

Sucesso em 2007, o filme 'Ó paí, Ó' ganhará continuação: o "Ó paí, Ó 2". Com previsão de lançamento em 2019, as primeiras cenas da segunda temporada do longa baiano já começaram a ser gravadas nesta sexta-feira, 2, durante a tradicional festa de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Diferente da primeira temporada do filme, que se passou durante o Carnaval, o "Ó paí, Ó 2" será desenrolado na festa da Rainha das Águas.

As filmagens tiveram início na madrugada, sendo retomadas nesta manhã. Os atores Érico Brás, que interpreta o malandro Reginaldo, Lyu Arisson, que da vida à travesti Yolanda, e Leno Sacramento, o Raimundinho, foram alguns dos artistas presentes nas gravações.

Érico chegou a postar alguns registros dos bastidores das filmagens no Instagram. Nas imagens, ele aparece ao lado de outros artistas, que também compõem o elenco do filme, e de alguns profissionais da parte de produção.

Opaíó!!! 2 #cinema #opaio #ópaió Uma publicação compartilhada por Érico Brás (@ericobras) em 2 de Fev, 2018 às 12:09 PST

