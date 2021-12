Primeira parte de O Hobbit está pronta para estreia mundial

A primeira parte da trilogia cinematográfica "O Hobbit", "Uma Jornada Inesperada", está pronta para sua estreia mundial na próxima quarta-feira, dia 28, em Wellington, capital da Nova Zelândia, confirmaram nesta segunda-feira, 26, seus produtores.

O porta-voz da Wingnut Films, Matthew Dravitzki, assegurou que a obra estava terminada, depois que o diretor Peter Jackson postou na internet no sábado um vídeo sobre os últimos retoques do filme, comentando que estaria terminado "nas próximas 48 horas".

O HFR (formato de alta velocidade de fotogramas) foi utilizado pela primeira vez em "O Hobbit", e se refere ao formato de alta velocidade que é capaz de mostrar 48 fotogramas por segundo, batizado comercialmente pela Warner Bros como HFR 3D.

Neste domingo começaram a chegar à Nova Zelândia algumas das estrelas de "The Hobbit" como Andy Serkis (Gollum), Martin Freeman (Bilbo Bolseiro), Elijah Wood (Frodo Bolseiro) e Richard Armitage (Thorin Oakenshield).

A primeira parte da trilogia "O Hobbit: Uma Jornada Inesperada" começará a ser projetada no resto do mundo a partir de meados de dezembro de 2012, enquanto "O Hobbit - A Desolação de Smaug" e "O Hobbit: Lá e de Volta Outra Vez", estream em dezembro de 2013 e julho de 2014, respectivamente.

O filme protagonizado por Martin Freeman, que encarna o hobbit Bilbo Bolseiro, passou por diversos problemas de financiamento, uma greve de atores e uma úlcera de Jackson, mas finalmente a milionária produção começou a ser rodada em março de 2011.

A estreia da primeira parte acontece depois de que na semana passada os familiares de J.R.R. Tolkien, o falecido autor de "O Senhor dos Anéis", entraram com um processo contra a Warner no qual reivindicam US$ 80 milhões por distribuir produtos relacionados com o escritor sem autorização.

Segundo o processo dos herdeiros e da editora HarperCollins apresentada nos EUA, a Warner, sua filial New Line e Saul Zaentz Co. - proprietária dos direitos de "O Senhor dos anéis" e "O Hobbit" - infringiram o acordo ao comercializar os produtos derivados destes livros.

adblock ativo