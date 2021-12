Premiado em três importantes festivais de cinema internacionais, Bacurau já conta com pré-estreias em Salvador a partir desta sexta-feira, 23. As sessões acontecem até o domingo, 25, no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, Cinemark Salvador, Cinepólis Bela Vista, UCI Shopping da Bahia e Sala de Arte Cine Daten, no shopping Paseo Itaigara.

Até agora, o filme já faturou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes e foi escolhido como Melhor Filme na principal mostra do Festival de Cinema de Munique, na Alemanha. Além destes, no último final de semana, o longa conquistou outros três prêmios no 23º Festival de Cine de Lima, no Peru: Melhor Filme, Melhor Direção e Prêmio da Crítica Internacional.

Completando a promissora lista, Bacurau foi selecionado para o Festival de Toronto (TIFF 2019), onde será exibido na Mostra Contemporary World Cinema, sendo escolhido para representar o Brasil nos prêmios Goya, equivalente ao Oscar na Espanha, concorrendo a uma vaga na disputa pelo prêmio de melhor filme ibero-americano.

Coescrito e codirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, o filme conta a história do misterioso sumiço do pequeno povoado de Bacurau. Com isso, seus moradores começam a presenciar estranhos acontecimentos e uma série de assassinatos inexplicáveis. O elenco principal é composto por Sonia Braga, Udo Kier, Karine Teles, Barbara Colen, Silvero Pereira, Thomas Aquino, Antonio Saboia, entre outros.

Com coprodução Brasil-França, Bacurau estreia em todo o Brasil na próxima quinta-feira, 29. Confira aqui no Cineinsite todos os horários e salas disponíveis da pré-estreia em Salvador.

Confira o trailer:

Da Redação | Foto: Divulgação Premiado internacionalmente, filme brasileiro Bacurau tem pré-estreia em Salvador

adblock ativo