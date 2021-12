O dia seguinte após ganhar um prêmio nacional deve ser reservado para acordar tarde, sair com os amigos, aproveitar para relaxar ou até mesmo fazer algo especial. Não para Pedro Maia, protagonista de Depois da Chuva, premiado como Melhor Ator de Longa Metragem no 46º Festival de Cinema de Brasília, na terça-feira, 24. "Fui para o colégio normalmente e depois comemorei com alguns amigos mais íntimos. Só isso", afirmou o adolescente de 17 anos, o mais jovem a ser agraciado com o prêmio na categoria longa-metragem.

Emocionado com a conquista do prêmio, Pedro é grato aos diretores Cláudio Marques e Marília Hughes, que apostaram nele. "Eles me deram ânimo para atuar", disse. Mas ele nem pensa em participar de outro projeto cinematográfico, por enquanto. Neste final de semestre, Pedro só quer saber de terminar o 3º ano e se tornar estudante de Cinema em Cachoeira, interior da Bahia. Mas, nas férias... "Vou começar a 'brincar' de escrever e filmar alguma coisa, mas só como projeto pessoal mesmo", revelou.

Confira abaixo o trailer do filme:

Bruno Porciuncula

Premiado como Melhor Ator, Pedro Maia comemora com amigos

Sinopse - A trama de Depois da Chuva se passa em 1984, e mostra as descobertas e questionamentos do adolescente Caio (Pedro Maia) durante o processo de redemocratização do país. O longa está previsto para estrear no início de 2014.

