Pré-estreia de Irmã Dulce lota 12 salas de cinema

A pré-estreia do filme Irmã Dulce reuniu, na noite desta segunda-feira, 10, uma multidão no complexo de salas de cinemas do shopping Iguatemi, em Salvador. Uma longa fila atravessava o terceiro piso por volta das 20h.

Além da presença dos artistas, produtores e do diretor do longa-metragem, outros famosos como Giulia Gam e Zezé Polessa foram prestigiar a exibição, iniciada às 21h.

As 12 salas do UCI Orient foram reservadas para o evento, que contou com 2.550 convidados.

Representantes da comunidade católica, como o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, padres, freis e freiras, também estiveram presentes.

Mensagem

A superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e sobrinha da beata, Maria Rita Pontes, disse esperar que o Sul e o Sudeste tenham a mesma mobilização. "Essa é a realização de um sonho. É importante que as pessoas assistam porque, acima de tudo, o filme traz uma mensagem muito forte de que as pessoas podem fazer o bem", disse.

Dirigido por Vicente Amorim, o longa narra a trajetória da freira baiana que dedicou a vida aos pobres e doentes e integra as comemorações dos 100 anos de Irmã Dulce.

Ela pode vir a se tornar a primeira santa brasileira. A beata é interpretada pelas atrizes Sofia Brachmans, (infância); Bianca Comparato (juventude) e Regina Braga (a partir dos 45 anos de idade).

"É uma responsabilidade enorme! Não se trata de simplesmente produzir uma cinebiografia, mas mostrar um pouco da vida de uma mulher que foi a mãe dos baianos", disse Vicente.

No Norte e Nordeste, o filme estreará na próxima quinta-feira. O público das demais regiões do país poderá conferir a produção a partir do próximo dia 27.

Atores, religiosos e fãs lotaram o complexo de cinemas (Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE)

