Portal A TARDE promove bate-papo sobre XIV Panorama Internacional Coisa de Cinema

A 14ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema será realizada entre os dias 11 e 21 de novembro em Salvador e na cidade de Cachoeira de São Félix, com a exibição de 100 filmes produzidos no Brasil e em outros países, que disputam as competitivas Nacional, Baiana e Internacional, subdivididas nas categorias longas e curta-metragens. Com o objetivo de divulgar a mostra, e debater o cinema baiano e brasileiro, o Portal A TARDE promoveu na tarde desta quinta-feira, 8, um bate-papo com cineastas participantes do evento e com a coordenadora do Panorama Internacional Coisa de Cinema, Marília Hughes.

A cineasta mineira Daniela Guimarães, diretora do filme Vaga-Lumes; e os baianos Edson Bastos – um dos diretores de Dr. Ocride; Hilda Lopes Pontes – diretora de Onze Minutos, e Klaus Hastenreiter – diretor de O Sorriso de Felícia, além de Marília Hughes, destacaram a importância do Panorama Internacional Coisa de Cinema, que, ao longo dos quatorze anos de existência mantém a continuidade, e fomenta produções cinematográficas independentes da Bahia, do Brasil e do mundo. “A continuidade do projeto durante esses 14 anos e toda essa amplitude conhecimento como teatro, dança, cinema, ou seja, uma interação de linguagens , é de extrema importância o realização do panorama”, afirmou Daniela.

Já Hilda, afirmou que o Panorama é importante para que o público possa conhecer o cinema independente e principalmente baiano. “ Além de todo o debate que o Panorama promove, ele tem um espaço importante pois é nele que as pessoas podem conhecer o que é desenvolvido na no cinema independente”, garantiu. Neste ano dezesseis países participam da mostra internacional, dentre eles Austrália, Israel, Irã, Líbano, Geórgia, Colômbia e Suécia.

Cineasta, Roteirista e Produtor, considerado ícone do cinema afro-americano, Spike Lee será tema da identidade visual do Panorama deste ano, com a exibição de 13 longas-metragens: Faça a Coisa Certa (1989), um dos filmes mais conhecidos do diretor, que será exibido gratuitamente na na abertura do evento em Salvador (14/11). Realizado em 1989, o longa mostra as tensões raciais no Brooklyn, tema que marca toda sua filmografia. Outros destaques da mostra são Febre da Selva, Crooklyn - Uma família de pernas pro ar e O Plano Perfeito.

A coordenadora do Panorama Internacional Coisa de Cinema, Marília Hughes, ressaltou que o Panorama é hoje o mais antigo festival em atividade na Bahia. “São quatorze edições em que a gente dá a oportunidade do público baiano, expectadores e pessoas que amam o cinema terem acesso aos filmes que provavelmente não poderiam assistir fora do festival, isso faz com que diversifique as possibilidades de encontrar outros olhares, em comparação ao que é mostrado em sala comercial durante todo o ano”.

Outro fator de destaque, segundo Hughes, é a aproximação entre o público e os cineastas, através dos debates realizados no festival. “Trazemos a diversidade e a possibilidade de vivenciarem o festival, mostrando que o cinema é muito mais do que o que é exibido em salas comerciais normalmente. Além de trazermos os debates, levando a oportunidade de interação entre o público e os profissionais envolvidos, o que cria proximidade e um ambiente acolhedor, uma união e junção de pessoas para ver o cinema brasileiro, baiano, e internacional”, salienta.

Em comum aos participantes do bate-papo a opinião de que faltam investimentos continuados por partes dos poderes públicos para fomento das produções de cinema independentes.

Filmes concorrentes

Daniela Guimarães, diretora do filme Vaga-Lumes, revelou que escolheu o Panorama para estrear o trabalho desenvolvido ao longo de seis anos, unindo a dança e cinema. “O filme fala sobre o corpo e as ações corporais, numa profunda investigação de como pensar o movimento do corpo, entendendo o desenvolvimento não só de quem está atuando, mas quem está construindo imagem, sonoridade, mostrando como esses planos sequências vão criando uma narrativa”. Aproximadamente 30 pessoas participaram da produção do filme, e o grupo de trabalho composto por bailarinos e atores está junto a dez anos. “Fala de um homem que procura o mar, que sai das águas doces de Minas Gerais e vai encontrar esse mar que vieram descobrir ou invadir aqui”. As gravações foram realizadas também em Portugal.

Edson Bastos é um dos diretores de Dr. Ocride, que conta a história do comunista Euclides Neto. “Ele foi um advogado, político e escritor, nascido em Ubaíra, morou e viveu em Ipiaú, a minha cidade natal. Ele sempre deu protagonismo ao trabalhador rural em seus trabalhos e defendia os menos favorecidos, foi prefeito na época da ditadura, realizou feitos, criou reservas florestais, museus, uma pessoa com ideologias interessantes”, destacou. O filme é uma mistura de ficção, e trás depoimentos de Euclides Neto em VHS.

Os cineastas baianos Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter comentaram as dificuldades vivenciadas para fomentar o cinema independente na Bahia, e disseram contar com a ajuda e colaboração dos amigos para a construção das produções. “Onze Minutos e O Sorriso de Felícia foram feitos por financiamento coletivo, somos responsáveis por tudo, e é uma loucura, bastante coisa para dar conta. Temos pessoas que acreditam no nosso trabalho, temos sorte por termos pessoas incríveis e competentes trilhando um caminho muito bacana conosco”, agradece Hilda.

“A gente vai acompanhando a evolução de cada um, e cada um imprime a sua marca no trabalho,todos unidos o que é muito importante”, afirma Klaus. Para ambos, a frase: “Você pode até fazer cinema sem dinheiro, mas você não pode fazer cinema sem amigos”, explica a realidade que enfrentam para conseguirem dar subsistência às suas produções independentes na Bahia.

A cantora nigeriana Okwei Odili dará início à programação musical do Panorama no foyer do Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha, com acesso gratuito. Radicada em Salvador, a artista se apresentará, a partir das 22 horas, acompanhada da banda Aweto, com repertório formado por trabalhos autorais em estilos africanos e versões vibrantes de músicas nacionais.

No encerramento do festival, dia 21 de novembro, às 23h, a festa fica por conta dos coletivos Afrobapho e TrapFunk&Alivio. Formado por jovens LGBT, o primeiro integra diversas formas de arte para movimentar corpos e mentes em uma perspectiva antirracista e de confronto ao padrão heteronormativo. Criado por DJs e produtores de Amaralina, o segundo coletivo mistura letras, pontos e bases de funk com a linguagem do trap para constituir uma música que dialoga com seu entorno.

O festival conta com patrocínio da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul; além do apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, via Fundo de Cultura.

Confira a programação completa do XIV Panorama Internacional Coisa de Cinema no site

