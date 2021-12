Policiais pedem boicote aos filmes de Tarantino

O líder do sindicato dos policiais de Nova York pediu um boicote aos filmes de Quentin Tarantino, informou nesta segunda-feira, 26, o jornal americano The New York Post.

A demanda veio três dias após o cineasta comparecer a um protesto contra a violência policial na avenida Times Square, na última quinta-feira, 22.

Presidente da Paltrolmen's Benevolent Association (Associação Beneficente dos Patrulheiros, em tradução livre), Patrick Lynch chamou Tarantino de "fomentador da degeneração".

