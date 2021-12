Polanski dá um grande papel à mulher em 'A Pele de Vênus'

Em 2010, preso na Suíça, Roman Polanski não pôde receber seu Urso de Prata de direção, em Berlim, por "O Escritor Fantasma". Em 2013, ele estava com a corda toda em Cannes, de volta ao festival que paralisou em 1968, no célebre "Maio" (com Jean-Luc Godard e François Truffaut), e que venceu em 2002 com "O Pianista". O retorno de Polanski à Croisette foi com "A Pele de Vênus", baseado na peça "Vênus em Visom", de David Ives, que Hector Babenco montou no Brasil com Bárbara Paz e André Garolli. É um grande Polanski, o maior em anos, talvez desde Chinatown, o mítico noir de 1974.

Ives trabalhou na adaptação com o diretor e o texto aborda questões como arte e vida, mas principalmente relações de dominação e poder na guerra dos sexos. São temas que calam fundo no mais cosmopolita dos autores poloneses, desde que se iniciou, por volta de 1960, com curtas como Dois Homens e Um Armário e Mamíferos, e o longa A Faca na Água. O último mostrava os choques de um triângulo no mar. A Pele de Vênus parece a versão sucinta de A Faca na Água. O barco vira o teatro em cujo palco se digladiam um diretor e uma atriz.

Mathieu Amalric é quem faz o diretor, e o mínimo que se pode destacar é que ele se parece com Polanski. A atriz é Emmanuelle Seigner, há mais de 20 anos companheira do cineasta - na vida e, algumas vezes, na arte. Muitos críticos já desdenharam dela, dizendo que era a irmã menos talentosa de Mathilde Seigner e que só fazia cinema por causa do marido. Polanski agora proporciona a Emmanuelle as ferramentas para uma grande interpretação - e o filme pode muito bem ser visto como a vingança de uma mulher, de uma atriz.

Há algo de sobrenatural na maneira como Polanski 'introduz' seus personagens. O filme começa com a câmera na rua, debaixo de chuva e com a trilha de Alexander Desplat que antecipa que algo (o quê?) está por vir. Essa mulher, Wanda, irrompe no teatro decadente e vazio em que o diretor/Amalric, de costas, está se preparando para sair. Ele passou a tarde testando atrizes para a montagem que pretende fazer de "A Vênus de Peles", de Leopold von Sacher-Masoch. O livro de 1870 é a fábula clássica da dominação sexual e o nome do autor originou o termo 'masoquismo'. Wanda não apenas chega atrasada como não se inscreveu para o teste. É ruidosa, vulgar, mas algo nela - a carnalidade exuberante? - atrai o diretor, que lhe permite fazer o teste e até fornece a réplica.

Wanda tomba como uma força da natureza sobre Thomas, o diretor. De dentro da sua valise, como uma Mary Poppins, ela retira roupas, maquiagem para criar seu 'número'. A personagem chama-se Wanda, como ela. E Wanda, a atriz, sabe tudo sobre a outra. Confunde o diretor, inverte o jogo - pois é um jogo o que se estabelece entre eles - e de dominada torna-se dominatrix. O cenário participa da visão de Polanski, porque o palco abriga uma montagem musical de "No Tempo das Diligências", de John Ford, com apetrechos que sobraram - um fálico cactus que será integrado ao desfecho, com a verdadeira cavalgada dessa filha de Afrodite.

O que, por momentos, na trilha de "Desplat", parece que vai ser terror, vira celebração dionisíaca. O texto de David Ives é inteligente, mas o que Polanski agrega é mais ainda. Wanda tem, no fim, uma atitude diferente da peça. E, quando o diretor conta a história do abuso que sofreu da tia, a verdadeira Vênus de visom, inundam a tela as referências que, na ficção como na realidade, têm esculpido a trajetória de Polanski. Filmes como "Armadilha do Destino", "Repulsa ao Sexo" e "O Bebê de Rosemary", episódios como o controverso sexo com a garota menor de idade. Wanda chega a travestir Thomas. Em Cannes, Polanski provocou. Deplorou o feminismo e a busca das mulheres por igualdade. Disse que a única coisa que resulta disso é a morte do romantismo. É um grande filme. E a atriz, deslumbrante.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

