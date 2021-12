Planeta dos Macacos terá ator de A Hora Mais Escura

Jason Clarke, que atualmente pode ser visto nos cinemas como Dan, em A Hora Mais Escura, foi confirmado no elenco de Dawn of the Planet of the Apes (ainda sem título em português), a sequência de Planeta dos Macacos: A Origem. O filme será dirigido por Matt Reeves, conhecido pelo terror Deixe-Me Entrar.

Poucos detalhes sobre o roteiro da continuação foram divulgados até agora. O que se sabe é que a história será ambientada quinze anos após os eventos ocorridos no longa de 2011, e mostrará a luta do macaco Cesar, novamente vivido pelo ator Andy Serkis, para manter o domínio sobre seu reino, e a vida de um cientista humano sozinho em São Francisco.

É possível que o roteiro tenha semelhanças com o último episódio da franquia cinematográfica - a primeira baseada no livro do francês Pierre Boulle - que se iniciou em 1968 e seguiu até 1973.

