Planeta dos Macacos: A Guerra ganha sinopse oficial

A Fox divulgou a sinopse oficial do terceiro filme da nova trilogia Planeta dos Macacos, iniciada com "Planeta dos Macacos: Origem" (2011) e "Planeta dos Macacos: O Confronto" (2014).

"Em Planeta dos Macacos: A Guerra, César e o resto dos macacos são forçados em um conflito mortal contra um exército de humanos liderados por um Coronel (Woody Harrelson) impiedoso. Depois de muitas perdas, César luta com seus instintos mais sombrios e começa sua própria jornada para vingar sua espécie. César e o Coronel são colocados frente a frente em uma batalha que irá determinar o futuro de ambas as espécies e o futuro do planeta".

Andy Serkis volta como César e Judy Greer, como Cornélia. Com direção de Matt Reeves, "Planeta dos Macacos: A Guerra" está previsto para estreia dia 14 de julho de 2017.

