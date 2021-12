Pixar produz curta baseado em "Divertida Mente"

Quem sentiu um gostinho de quero mais depois de assistir "Divertida Mente" já pode comemorar. A Pixar vai lançar um curta mostrando o primeiro encontro da protagonista, Riley, com o garoto que surge no final do filme. A reação dos pais da menina e as emoções estão em destaque.

"Riley's First Date" faz parte do lançamento do DVD de "Divertida Mente" - previsto para o dia 13 de outubro - e já é possível ver um pedacinho dele.

Mesmo com o curta a ser lançado, o diretor Pete Docter já revelou que não planeja uma continuação.

Confira o trecho disponível:



