O ator ganhador do Oscar Phillip Seymour Hoffman, morto este ano, aparece no novo trailer da série 'Jogos Vorazes', exibido na Comic-Con de San Diego. O evento - uma convenção que gira em torno de cinema de entretenimento e quadrinhos e antecipa uma série de detalhes de novos lançamentos de filmes de heróis, ficção científica e fantasia - foi escolhido para revelar o teaser de "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1". O filme é a primeira metade do terceiro livro da série, adaptada dos livros infanto-juvenis da americana Suzanne Collins.

O papel de Hoffman, no filme, é o de Plutarch Heavensbee, um personagem responsável por administrar os Jogos Vorazes, em que crianças e adolescentes lutam até a morte, e criar suas regras e obstáculos. Quando o ator morreu, em fevereiro, a maior parte de suas cenas já tinha sido filmada. Para contornar o contratempo, parte do roteiro foi reescrita para lidar com a ausência do ator na produção. O filme tem previsão de lançamento para novembro deste ano, nos EUA.



Assista ao trailer de "Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1":

Estadão Conteúdo Phillip Hoffman está em novo trailer de 'Jogos Vorazes'

